Formula 1 - Salta la Turchia, torna il doppio round in Austria (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora un cambio di date nel calendario del Mondiale di Formula 1 2021: a seguito delle nuove restrizioni anti-Covid in Turchia, la gara prevista per metà giugno all'Istanbul Park non potrà essere disputata. Si è così optato per anticipare il GP di Francia e riempire lo slot lasciato vuoto dal GP di Turchia con un doppio appuntamento al Red Bull Ring. torna il GP della Stiria. Così come lo scorso anno, la Formula 1 vivrà due weekend di gara in successione sulla stessa pista. Dal 25 al 27 giugno si correrà il Gran Premio della Stiria, mentre la settimana successiva nella sua data originaria si disputerà il Gran Premio d'Austria. A seguito di questo cambiamento, il Gran Premio di Francia sarà anticipato al 20 giugno. Si proverà a recuperare Istanbul. La situazione ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora un cambio di date nel calendario del Mondiale di1 2021: a seguito delle nuove restrizioni anti-Covid in, la gara prevista per metà giugno all'Istanbul Park non potrà essere disputata. Si è così optato per anticipare il GP di Francia e riempire lo slot lasciato vuoto dal GP dicon unappuntamento al Red Bull Ring.il GP della Stiria. Così come lo scorso anno, la1 vivrà due weekend di gara in successione sulla stessa pista. Dal 25 al 27 giugno si correrà il Gran Premio della Stiria, mentre la settimana successiva nella sua data originaria si disputerà il Gran Premio d'. A seguito di questo cambiamento, il Gran Premio di Francia sarà anticipato al 20 giugno. Si proverà a recuperare Istanbul. La situazione ...

