Fonseca | “Lascio Roma senza rimpianti Derby? Saremo più equilibrati | la squadra è motivata”

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro la Lazio. "Abbiamo una strategia, vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede. Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, ma mi sembra che la squadra sia motivata. Differenza di valori tra Roma e Lazio? Principalmente è stata una stagione difficile con infortuni in giocatori importanti. Se avessimo avuto sempre questi calciatori potevamo arrivare in un'altra posizione". Poi sull'addio a fine stagione: "Io lascio soprattutto con grande orgoglio per questi due anni con la Roma. C'è un sentimento di ingiustizia spesso in questi casi, ma non c'è nel mio caso. Ho avuto sempre rispetto di ..."

