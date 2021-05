Fonseca: “Lascio la Roma con grande orgoglio, onorato di averci lavorato” (Di venerdì 14 maggio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così alla vigilia del derby con la Lazio in conferenza stampa. È stata una stagione difficile, con molti infortuni di giocatori importanti. Se li avessimo avuti con costanza, avremmo potuto concludere il campionato in una migliore posizione. Lazzari, Luis Alberto e Immobile all’andata ci misero molto in difficoltà. Noi abbiamo preparato strategicamente questa partita, in maniera diversa rispetto all’andata. Domani non vogliamo permettere alla Lazio di uscire in contropiede perché sono molto pericolosi. Dobbiamo essere equilibrati. La motivazione è la stessa del primo derby. Vivere queste partite è una cosa unica, difficile da spiegare. Domani non ci saranno i tifosi, ma noi vogliamo avere la stessa motivazione: sappiamo che è una partita importante. Mi aspetto giocatori motivati per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato così alla vigilia del derby con la Lazio in conferenza stampa. È stata una stagione difficile, con molti infortuni di giocatori importanti. Se li avessimo avuti con costanza, avremmo potuto concludere il campionato in una migliore posizione. Lazzari, Luis Alberto e Immobile all’andata ci misero molto in difficoltà. Noi abbiamo preparato strategicamente questa partita, in maniera diversa rispetto all’andata. Domani non vogliamo permettere alla Lazio di uscire in contropiede perché sono molto pericolosi. Dobbiamo essere equilibrati. La motivazione è la stessa del primo derby. Vivere queste partite è una cosa unica, difficile da spiegare. Domani non ci saranno i tifosi, ma noi vogliamo avere la stessa motivazione: sappiamo che è una partita importante. Mi aspetto giocatori motivati per ...

Advertising

napolista : L’allenatore giallorosso in conferenza: “È stata una stagione difficile, con molti infortuni. Senza avremmo potuto… - diverto_mi : RT @ilRomanistaweb: ?? #Fonseca: “Lascio con il grande orgoglio di essere stato allenatore della Roma. Non c’è sentimento di ingiustizia. Pe… - stirone99 : RT @AliprandiJacopo: #Fonseca ???'Lascio la Roma con grande orgoglio. A volte in questi momenti pervade un sentimento di ingiustizia, ma per… - TerraFederico : 'Abbiamo preparato il derby in un modo diverso. L'obiettivo è di non lasciare ripartire la Lazio, perché sono peric… - infoitsport : Roma, Fonseca: “Lascio con grande orgoglio, onorato di averla allenata” -