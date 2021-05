Fondi, solidarietà dal Lions Club: donati pacchi alimentari a 50 famiglie (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora un piccolo grande gesto di solidarietà da parte del Lions Club di Fondi. Dopo la maxi donazione di mascherine dello scorso anno, avvenuta in un momento storico in cui i dispositivi di protezione personale erano praticamente introvabili, il sodalizio presieduto da Nello Maiello ha convogliato le risorse e le energie degli iscritti nell’acquisto di 50 pacchi di generi alimentari destinati alle famiglie più bisognose della città. Olio extravergine di oliva e di semi, farina, lievito, pasta, latte a lunga conservazione, passata, biscotti, legumi e tanti altri prodotti di prima scelta: ogni confezione contiene il necessario per preparare diversi pasti completi e consentire a 50 nuclei familiari di risparmiare sulla spesa giornaliera. «Il nostro motto è “We serve” – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora un piccolo grande gesto dida parte deldi. Dopo la maxi donazione di mascherine dello scorso anno, avvenuta in un momento storico in cui i dispositivi di protezione personale erano praticamente introvabili, il sodalizio presieduto da Nello Maiello ha convogliato le risorse e le energie degli iscritti nell’acquisto di 50di generidestinati allepiù bisognose della città. Olio extravergine di oliva e di semi, farina, lievito, pasta, latte a lunga conservazione, passata, biscotti, legumi e tanti altri prodotti di prima scelta: ogni confezione contiene il necessario per preparare diversi pasti completi e consentire a 50 nuclei familiari di risparmiare sulla spesa giornaliera. «Il nostro motto è “We serve” – ...

