Flavio Insinna | è ufficiale | ritorno alle origini | la foto non mente

Advertising

nonesempio : RT @GiusCandela: Flavio Insinna parla di tv garbata. Flavio Insinna. Di tv garbata. Insinna. #ilpranzoeservito - manuela_zanni : RT @bubinoblog: 'CHE EMOZIONE!': FLAVIO INSINNA TORNA AD INDOSSARE LA DIVISA DEL CAPITANO ANCESCHI - ZicaEliana : E tra poco ci ritorni a recitare scene con il MARESCIALLO CECCHINI in #DonMatteo!!!?? Ci attendono Grandi Emozioni s… - ZicaEliana : Stasera c'è posta per Te @insinnaflavio ??,e pure per FLAVIO ANCESCHI??????:' Siiii??,ti aspettiamo a #DonMatteo ??,anche… - IlAmerica : RT @GiusCandela: Flavio Insinna parla di tv garbata. Flavio Insinna. Di tv garbata. Insinna. #ilpranzoeservito -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

Un'altra attesissima puntata de 'L'Eredità' è andata in onda oggi su Rai Uno alle 18:45 come di consueto: questa voltasi è superato e soprattutto non si è trattenuto... È andata in onda un'altra puntata de ' L'Eredità ' condotta dain cui i concorrenti si sono sfidati a suon di parole e ...ritrova Nino Frassica: 'Pensavo fosse uno scherzo' Oggi è andata in scena la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima estate. Si segnala l'arrivo e il ritorno di numerosi ...Harieta , docente di origini rumene, è la campionessa de L'Eredità . E' stata lei ad aggiudicarsi la puntata andata in onda ...Flavio Insinna ritrova Nino Frassica: "Pensavo fosse uno scherzo" Oggi è andata in scena la presentazione dei palinsesti televisivi della prossima estate.