Fisco, in arrivo quasi 100mila accertamenti: le categorie che rischiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Ripartono le attività di controllo dell’Agenzia delle entrate. Sono in arrivo quasi 100mila accertamenti per contrastare l’evasione e tentare di recuperare 14 miliardi di euro. Nel mirino ci sono professionisti e piccole e medie imprese. La macchina del Fisco si muoverà con la massima cautela: le indicazioni che sono state date agli ispettori sono quelle di cercare i soldi ovunque ma senza infierire troppo, anche in considerazione del difficile momento che stanno vivendo piccole e medie imprese e professionisti, a causa delle restrizioni e delle chiusure dovute alla pandemia che hanno lasciato il segno. Fisco, come si svolgeranno i controlli Il Fisco farà una selezione mirata dei suoi obiettivi, puntando a settori o situazioni in cui si avverte una più facile ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Ripartono le attività di controllo dell’Agenzia delle entrate. Sono inper contrastare l’evasione e tentare di recuperare 14 miliardi di euro. Nel mirino ci sono professionisti e piccole e medie imprese. La macchina delsi muoverà con la massima cautela: le indicazioni che sono state date agli ispettori sono quelle di cercare i soldi ovunque ma senza infierire troppo, anche in considerazione del difficile momento che stanno vivendo piccole e medie imprese e professionisti, a causa delle restrizioni e delle chiusure dovute alla pandemia che hanno lasciato il segno., come si svolgeranno i controlli Ilfarà una selezione mirata dei suoi obiettivi, puntando a settori o situazioni in cui si avverte una più facile ...

moneypuntoit : ?? Fisco, 90 mila controlli in arrivo tra accertamenti e lettere di compliance: nel mirino anche PMI e professionist… - lavocedelne : Fisco e nuovi accertamenti: ecco le categorie interessate - Giornaleditalia : Fisco ed accertamenti, in arrivo 100mila cartelle: vi diciamo chi rischia - CorriereUmbria : Fisco, in arrivo 100mila accertamenti contro l'evasione: ecco a chi e come #fisco #tasse #accertamenti… - fildifranco : RT @Michele_Arnese: 'Fisco, pronti 90mila accertamenti. Lotta all’evasione. Per centrare l’obiettivo di 14 miliardi di recupero l’agenzia d… -