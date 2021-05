Fiorentina | show di Commisso | “ho speso 82 milioni di euro | vendo solo a un fiorentino”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021) E’ arrivato il momento dei bilanci in casa. Il club viola ha raggiunto la salvezza, ma la stagione può essere considerata al di sotto delle aspettative. Il presidenteha investito tanto per il club e adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Ho comprato lae dopo 8 mesi è cominciato il disastro del Covid. Negli ultimi due anni noi abbiamo perso, cash, 38di. Oltre questi, 44li abbiamo spesi per i giocatori. Siamo arrivati a mettere nello spazio di due anni 82cash, non debiti. I debiti li faccio in America e qui porto soldi veri. A nessuno a Firenze conviene di parlare di questo. I soldi sono problemi di, se la squadra va male sono invece problemi vostri. Qui a ...