Fiorentina, lo sfogo del presidente Commisso: “vendo la squadra ai fiorentini, tanto a Firenze siete tutti ricchi” (Di venerdì 14 maggio 2021) Foto di Simone Arveda / Ansa Duro sfogo di Rocco Commisso: il presidente calabro-americano pronto a vendere la Fiorentina ai fiorentini dopo le critiche sulla stagione “Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ricchi, me ne torno in America e vendo la Fiorentina ai fiorentini“. Hanno del clamoroso le parole espresse da Rocco Commisso in conferenza stampa. Il presidente della Fiorentina non ha gradito le critiche sulla stagione in corso che ha visto la Viola salvarsi, un’altra volta, solo a 2 giornate dalla fine. “I nostri ricavi – ha aggiunto Commisso – sono ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Foto di Simone Arveda / Ansa Durodi Rocco: ilcalabro-americano pronto a vendere laaidopo le critiche sulla stagione “Ho intenzione di mettere in vendita la. Siccome a, me ne torno in America elaai“. Hanno del clamoroso le parole espresse da Roccoin conferenza stampa. Ildellanon ha gradito le critiche sulla stagione in corso che ha visto la Viola salvarsi, un’altra volta, solo a 2 giornate dalla fine. “I nostri ricavi – ha aggiunto– sono ...

