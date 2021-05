Fine della corsa per il vaccino italiano Reithera? Bocciato dalla Corte dei Conti (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti ha bloccato i fondi per Reithera, il vaccino italiano in produzione a Castel Romano. La biotech laziale che sta lavorando al vaccino di produzione italiana non riceverà gli 81 milioni... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladeiha bloccato i fondi per, ilin produzione a Castel Romano. La biotech laziale che sta lavorando aldi produzione italiana non riceverà gli 81 milioni...

Ultime Notizie dalla rete : Fine della Cerved ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie ...quale unico fine l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della ...

Lavoro: Sbarra, 500mila posti a rischio nel 2021 ...il Consiglio della Cisl Toscana. "Al ministro Orlando e al Governo chiediamo - ha aggiunto - massima coesione con la proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti almeno fino alla fine dell'...

La preghiera indiana per la fine della pandemia Avvenire F1: l'assurda fine in pista di Elio de Angelis, 35 anni fa Al posto di Elio de Angelis, 28enne pilota romano, doveva esserci Riccardo Pratese ma per una beffa del destino le cose non andarono così ...

Covid: Acquaroli, credo conferma Marche in giallo altri 7 gg "Possiamo sperare in un'altra settimana di giallo poi vediamo il cambio di criteri che è in corso; però per questa settimana credo che possiamo dire che il giallo sarà confermato" per le Marche. (ANSA ...

