“Finalmente” Ilary Blasi super con il suo ‘cielo stellato’ | il vestito per l’Isola FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021)mostra unmeraviglioso questa sera aldei Famosi. Il web si scatena per la bellezza della conduttrice: tutti i dettagli a riguardo e la“Stasera… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

vibes5411 : RT @Potito44507862: Ilary che dice che Massimiliano finalmente si è svegliato volo ??#tommasozorzi @tommaso_zorzi - Yolanda47855213 : RT @Potito44507862: Ilary che dice che Massimiliano finalmente si è svegliato volo ??#tommasozorzi @tommaso_zorzi - Potito44507862 : Ilary che dice che Massimiliano finalmente si è svegliato volo ??#tommasozorzi @tommaso_zorzi - flawslou : cioè @ ilary possiamo finalmente mandare la lodo a casa stasera? #isola - syypnos : Dopo trecento puntate, il costumista di Ilary Blasi ha finalmente scelto un bel vestito ???????? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Finalmente Ilary

...attaccata da un ex Naufrago La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi sembra... condotto daBlasi . La frizzante presentatrice romana ha voluto al suo fianco Elettra Lamborghini , ...è giunto il giorno tanto atteso eBlasi ha annunciato su Instagram l'arrivo del nuovo arrivato. Quale occasione migliore per festeggiare al meglio il compleanno della primogenita ...A distanza di pochissime ore dalla diciassettesima puntata de L'Isola dei Famosi, la naufraga ha un momento di cedimento: cos'è successo.Isola 2021, diretta 14 maggio: televoto flash a sorpresa e in arrivo il super leader. In nomination questa sera ci sono Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e ...