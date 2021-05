Finale Coppa Italia aperta ai tifosi: c’è un problema da risolvere (Di venerdì 14 maggio 2021) La Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta vedrà il ritorno allo stadio dei tifosi ma incombe il problema relativo al coprifuoco La Finale di Coppa Italia segnerà il ritorno del pubblico allo stadio. In Italia, sarà il confronto decisivo tra la Juventus e l’Atalanta in programma mercoledì prossimo al “Mapei Stadium”. Tuttavia esiste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Laditra Juventus e Atalanta vedrà il ritorno allo stadio deima incombe ilrelativo al coprifuoco Ladisegnerà il ritorno del pubblico allo stadio. In, sarà il confronto decisivo tra la Juventus e l’Atalanta in programma mercoledì prossimo al “Mapei Stadium”. Tuttavia esiste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

