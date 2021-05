Fifa 22 | EA promette “enormi innovazioni” in tutti i giochi sportivi

(Di venerdì 14 maggio 2021) EA Sports ha promesso un “enorme anno di innovazione” a tutta la sua line-up di, in una teleconferenza che ne analizza le prestazioni nel 2021 fino ad ora. Guidata dall’amministratore delegato Andrew Wilson, la chiamata ha confermato in toto22 , Madden 22 e NHL 22 allo stesso tempo. “i nostri nuoviEA Sports sono progettati per piattaforme console di nuova generazione, tra cui, Madden, NHL e EA Sports PGA Tour“, afferma Wilson. “Siamo molto entusiasti dell’opportunità di offrire agli appassionati di baseball di tutto il mondo l’aggiunta di Super Mega Baseball di Metalhead Software e MLB Tap Sports Baseball su dispositivi mobili. EA Sports sta anche pubblicando il franchise sportivo più quotato al mondo con F1 2021, il nostro primo titolo ...

Advertising

Stoupwhiff : Grandi notizie per tutti gli appassionati di NBA e di NBA 2K21. 2K ha annunciato ufficialmente l’arrivo della Stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa promette

Rai News

Corsair : azienda produttrice di componenti per Pc con sede in California, Corsairuna serie di sconti vantaggiosi su cuffie, mouse, tastiere da gioco e accessori., Star Wars, UFC4: ...Il comunicato di risposta della società che gestisce il calcio in Europa, sostenuto dalla, in ... Il presidente dell'Uefasanzioni gravissime sia per coloro che sono rimasti a favore della ...Letterio Pino, agente Fifa, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it a margine dell’evento Football Rock Live ...FIFA Ultimate Team è una modalità del famoso videogioco, tanto semplice quanto geniale, che prende spunto dai più nostalgici album di figurine e li evolve in un vero e proprio gioco, dove scegliere ta ...