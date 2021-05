Festival Orlando: le marionette di Sophie Hames sulle fragilità nascoste (Di venerdì 14 maggio 2021) “La marionetta di Tristano che avevo costruito precedentemente aveva, come le altre, una mascella con un meccanismo per poterla muovere. La struttura però non rimaneva bene fissata e la mascella continuava a cadere, così ho tolto l’articolazione ed ho cementato la bocca. Ho rifatto una seconda marionetta, ma non mi convinceva, allora ho lavorato di nuovo sulla vecchia. Il destino ha voluto un Tristano taciturno, incapace di esprimersi in maniera completa e di esporsi al mondo. Io invece sogno un mondo in cui tutti i gli uomini, i Tristano, possano invece esprimere molto di più le emozioni”. È un uomo valoroso, ma fragile all’interno, incapace di comunicare i propri sentimenti, il Tristano di Sophie Hames, che presenta il proprio spettacolo domenica 16 maggio, alle 19.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, in occasione dell’ottava edizione ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) “La marionetta di Tristano che avevo costruito precedentemente aveva, come le altre, una mascella con un meccanismo per poterla muovere. La struttura però non rimaneva bene fissata e la mascella continuava a cadere, così ho tolto l’articolazione ed ho cementato la bocca. Ho rifatto una seconda marionetta, ma non mi convinceva, allora ho lavorato di nuovo sulla vecchia. Il destino ha voluto un Tristano taciturno, incapace di esprimersi in maniera completa e di esporsi al mondo. Io invece sogno un mondo in cui tutti i gli uomini, i Tristano, possano invece esprimere molto di più le emozioni”. È un uomo valoroso, ma fragile all’interno, incapace di comunicare i propri sentimenti, il Tristano di, che presenta il proprio spettacolo domenica 16 maggio, alle 19.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, in occasione dell’ottava edizione ...

