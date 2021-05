Festa Lukaku, influencer Giulia D’Urso accusata di aver chiamato polizia per “marketing” (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag – Sta facendo discutere in questi momenti l’accusa mossa all’influencer Giulia D’Urso: sarebbe stata lei, per una abile mossa di marketing, a chiamare la polizia per la Festa “fuorilegge” del giocatore Romelo Lukaku. Lei era tra gi invitati e ora nega tra le lacrime. Giulia D’Urso, è lei l’artefice della chiamata? Prima i fatti: i militari sono intervenuti attorno alle 3 all’albergo “the Square Milano Duomo” in via Albricci per fermare ciò che aveva tutta l’apparenza di essere una Festa di compleanno illegale per il compleanno di Romelo Lukaku. Secondo quanto riportano alcune testate media, la segnalazione sarebbe arrivata proprio da Giulia D’Urso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag – Sta facendo discutere in questi momenti l’accusa mossa all’: sarebbe stata lei, per una abile mossa di, a chiamare laper la“fuorilegge” del giocatore Romelo. Lei era tra gi invitati e ora nega tra le lacrime., è lei l’artefice della chiamata? Prima i fatti: i militari sono intervenuti attorno alle 3 all’albergo “the Square Milano Duomo” in via Albricci per fermare ciò che aveva tutta l’apparenza di essere unadi compleanno illegale per il compleanno di Romelo. Secondo quanto riportano alcune testate media, la segnalazione sarebbe arrivata proprio da, ...

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - FBiasin : Nessuna festa organizzata da #Lukaku, ma una cena alla quale i 4 giocatori dell'#Inter si sono aggiunti. Il club ac… - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il 'senso civico' ai tempi del Covid ha partorito (l'ennesimo) mostro - Antonio_Tatti_ : RT @Pinettagobba83: Il ragionamento è semplice la Festa a casa Lukaku non interessa perché non sono bianconeri! -