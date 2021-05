Festa della Salernitana. Le dichiarazioni del sindaco Napoli (Di venerdì 14 maggio 2021) In occasione della Festa per la promozione della Salernitana in Sera A, che si terrà questa sera presso lo Stadio Arechi, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dichiarato: “Una giornata tanto attesa quella di oggi per Salerno e la sua squadra. Lo Stadio Arechi ospiterà la cerimonia (a porte chiuse) per la promozione in Serie A della Salernitana. Per l’occasione, consegnerò un riconoscimento per ringraziare la squadra granata, la sua dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori che hanno compiuto questa grande impresa. Sono certo che tutta la città sarà idealmente presente a questo momento di gioia che inorgoglisce tutti noi. Purtroppo, a causa del Covid, non si potrà festeggiare come la circostanza meriterebbe. È necessario un ulteriore sforzo per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) In occasioneper la promozionein Sera A, che si terrà questa sera presso lo Stadio Arechi, ildi Salerno Vincenzoha dichiarato: “Una giornata tanto attesa quella di oggi per Salerno e la sua squadra. Lo Stadio Arechi ospiterà la cerimonia (a porte chiuse) per la promozione in Serie A. Per l’occasione, consegnerò un riconoscimento per ringraziare la squadra granata, la sua dirigenza, lo staff tecnico, i calciatori che hanno compiuto questa grande impresa. Sono certo che tutta la città sarà idealmente presente a questo momento di gioia che inorgoglisce tutti noi. Purtroppo, a causa del Covid, non si potrà festeggiare come la circostanza meriterebbe. È necessario un ulteriore sforzo per ...

