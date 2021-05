Festa della Salernitana, allo Stadio Arechi la premiazione della squadra (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo Stadio Arechi di Salerno, ospita dalle ore 17, la Festa in onore della Salernitana, che domenica ha conquistato la promozione in Serie A. Presenti alla premiazione anche il Governatore Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli, ed ancora Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Mauro Balata, numero uno della Lega B consegnerà la coppa tradizionalmente destinata alla seconda classificata nel campionato cadetto. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) Lodi Salerno, ospita dalle ore 17, lain onore, che domenica ha conquistato la promozione in Serie A. Presenti allaanche il Governatore Vincenzo De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli, ed ancora Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Mauro Balata, numero unoLega B consegnerà la coppa tradizionalmente destinata alla seconda classificata nel campionato cadetto. Consiglia

Advertising

capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - CottarelliCPI : Oggi è la #festadellamamma. Il PNRR dedica solo 7 righe alla questione degli asili, senza distinguere tra asili-nid… - regionetoscana : #AccadeinToscana Il #14maggio 1865, nel sesto centenario della nascita del #SommoPoeta, Vittorio Emanuele II inaugu… - ZenatiDavide : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “Entro l’estate vaccinati tutti i lombardi, dal 2 di giugno al via le dosi per i ra… - messina_oggi : Vaccino, Bertolaso “Dal 2 giugno in Lombardia prenotazioni 16-29enni”MILANO (ITALPRESS) - 'Il 2 di giugno, non casu… -