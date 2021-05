Fenomenologia di Andrea Scanzi | il saltafila

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una regola del perfetto ospite di talk show? Accendere il dibattito Corriere della sera, pagina 51, di Aldo Grasso. Un fedele e malizioso lettore del Corriere mi chiede seabbia spezzato il cuore di Bianca Berlinguer e di Lilli Gruber. Nonostante le sue discutibili opinioni (un anno fa, per lui, il Covid-19 era poco più di un’influenza) e sulla poco nobile arte del, le due conduttrici lo hanno prontamente «sdoganato»: non ci sono altri ospiti all’altezza di uno? Via le questioni di cuore, via i moralismi, affrontiamo solo la questione tecnica. Per dare vivacità a un genere come il talk show è importante che gli ospiti assolvano ad alcune funzioni. Quali? La prima: ci vuole prontezza. L’ospite dev’essere sempre pronto a rispondere, anche su cose che non conosce (la cultura, per esempio). ...