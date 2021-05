Femminismo | la Treccani si censura da sola

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi dev’essere la giornata nazionale del politically corretc. Da una parte Rula Jebral che rifiuta l’invito alla trasmissione del politicamente correttissimo Diego Bianchi, accusato di aver invitato più maschietti che femminucce in studio. Dall’altra la, che dopo giorni di intensi dibattiti – immaginiamo lo sforzo – ha deciso di “rivoluzionare” il suo dizionario online. Alla voce “donna”, per la precisione tra i modi di dire associati a “buona donna”, gli amanti dei sinonimi non troveranno più parole come “zoccola” e “cagna”, ma solo i più teneri “donna da marciapiede”, “donna di facili costumi” e “prostituta”. Sai che differenza. La modifica ha fatto gioire le femministe da tastiera. E non si capisce bene il perché: in fondo un dizionario deve testimoniare l’uso scritto e parlato della lingua, pure nelle sue espressioni più sboccate. Ma la verità è che la ...