Fedez parla della questione israelo-palestinese. E celebra Arrigoni | VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) In molti l’avevano tirato per la giacchetta: “Fedez, dicci cosa ne pensi di Israele e Palestina?” “Che opinione hai dei bombardamenti sulla striscia di Gaza?” e altre simili richieste, alcune delle quali non esattamente gentili, come quella di Chef Rubio, che, con la sua proverbiale sobrietà, lo ha accusato né più né meno di essere, col suo silenzio, “complice degli assassini”. Alla fine Fedez ha rotto il silenzio ed è intervenuto su Instagram con una serie di VIDEO-stories nelle quali non esprime un giudizio tranchant sul tema, limitandosi a un generico “Chi mi segue da tempo sa benissimo qual è il mio pensiero in merito”, ma offre comunque indizi chiari su quale sia la sua posizione. “Come tanti di voi, sto seguendo le tragiche vicende che si stanno susseguendo sulla Striscia di Gaza” ha detto Fedez. “Chi mi segue ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) In molti l’avevano tirato per la giacchetta: “, dicci cosa ne pensi di Israele e Palestina?” “Che opinione hai dei bombardamenti sulla striscia di Gaza?” e altre simili richieste, alcune delle quali non esattamente gentili, come quella di Chef Rubio, che, con la sua proverbiale sobrietà, lo ha accusato né più né meno di essere, col suo silenzio, “complice degli assassini”. Alla fineha rotto il silenzio ed è intervenuto su Instagram con una serie di-stories nelle quali non esprime un giudizio tranchant sul tema, limitandosi a un generico “Chi mi segue da tempo sa benissimo qual è il mio pensiero in merito”, ma offre comunque indizi chiari su quale sia la sua posizione. “Come tanti di voi, sto seguendo le tragiche vicende che si stanno susseguendo sulla Striscia di Gaza” ha detto. “Chi mi segue ...

