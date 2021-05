Federico Vespa: “Tanti casi di depressione nascono dal disagio familiare” (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ sereno Federico Vespa nello studio di Storie Italiane, sta bene e forse ha anche più esperienza davanti alle telecamere, la sua storia può essere di aiuto a molti. Racconta ancora una volta della depressione vissuta per anni, è importante farlo e per lui non deve essere semplice, è il figlio di Bruno Vespa, i suoi genitori sono famosi. Forse tutto nasce proprio da questo, per Federico Vespa è stato un problema essere figlio del giornalista e conduttore che tutti riconoscevano rubando momenti di vita a lui. E’ stata sua madre ad aiutarlo, è a lei che ha raccontato per prima la sua sofferenza ma la depressione è andata avanti poi per anni, Tanti anni. Federico Vespa RACCONTA CHE SUA MADRE HA SOFFERTO DI UNA LIEVE ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ serenonello studio di Storie Italiane, sta bene e forse ha anche più esperienza davanti alle telecamere, la sua storia può essere di aiuto a molti. Racconta ancora una volta dellavissuta per anni, è importante farlo e per lui non deve essere semplice, è il figlio di Bruno, i suoi genitori sono famosi. Forse tutto nasce proprio da questo, perè stato un problema essere figlio del giornalista e conduttore che tutti riconoscevano rubando momenti di vita a lui. E’ stata sua madre ad aiutarlo, è a lei che ha raccontato per prima la sua sofferenza ma laè andata avanti poi per anni,anni.RACCONTA CHE SUA MADRE HA SOFFERTO DI UNA LIEVE ...

