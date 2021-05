Federico Vespa, il dolore del figlio di Bruno a Storie Italiane: 'In depressione per 15 anni, il più grande aiuto da mia madre' (Di venerdì 14 maggio 2021) Federico Vespa , figlio di Bruno Vespa, ospite a Storie Italiane ha deciso di mettersi a nudo e raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui ha sofferto di depressione . ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021)di, ospite aha deciso di mettersi a nudo e raccontare uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui ha sofferto di. ...

