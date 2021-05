Federica Brignone | un’altra passione | dopo lo sci | eccola alle prese con il surf

(Di venerdì 14 maggio 2021) La campionessa di sci alpino si trova a Fuerteventura per alcuni giorni di vacanzacon la tavola da

Ultime Notizie dalla rete : Federica Brignone

A Sion si sono cimentate sulle onde di Alaia Bay anche le regine delle nevi italiane: la sciatrice, la snowboarder Michela Moioli, la freerider Arianna Tricomi e la ciclista ...... già Campionessa Olimpica plurimedagliata ed oggi Sottosegretario di Stato con delega allo Sport; Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter;, Campionessa Mondiale di sci Alpino; ...La campionessa di sci alpino si trova a Fuerteventura per alcuni giorni di vacanza alle prese con la tavola da surf ...La più famosa e fotografata è quella di Kelly Slater, l'undici volte campione del mondo di surf, ma le piscine per il surf su onde artificiali sono ormai una realtà in tutto il mondo. Le tecnologie ut ...