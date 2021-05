Federer vaccinato prima di Ginevra | ' Per proteggere gli altri Ho fatto lo Pfizer'

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Federer pronto per #Ginevra. E ha fatto il vaccino - Gazzetta_it : #Federer pronto per #Ginevra. E ha fatto il vaccino - mary_mag76 : Cioè ti hanno vaccinato prima di me che sono più vecchia... questi svizzeri ???? #Federer -

Ultime Notizie dalla rete : Federer vaccinato

La Gazzetta dello Sport

Rogerè pronto a rientrare sulla terra dell'Atp 250 di Ginevra dove è stato sorteggiato il tabellone. Non si può dire che re Roger sia stato troppo fortunato: finito nella parte alta del tabellone, ...Rogerè pronto a rientrare sulla terra dell'Atp 250 di Ginevra dove è stato sorteggiato il tabellone. Non si può dire che re Roger sia stato troppo fortunato: finito nella parte alta del tabellone, ...Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca a L'aria che tira: "I ristori sono stati quasi inesistenti, ma non per mancanza di soldi".Intanto, aggiunge, 'siamo sulla buona strada' per arrivare a vaccinare 'il 70% della popolazione adulta europea per luglio' Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in confe ...