FdI incalza Speranza sul vaccino italiano: «Può coprire per 17 anni, perché la ricerca è ferma?» (Di venerdì 14 maggio 2021) Fratelli d’Italia torna a incalzare il governo sul vaccino dell’Istituto superiore di sanità, quindi italiano, che, stando ai primi dati, potrebbe garantire una copertura anti Covid di 17 anni e chiede al ministro della Salute, Roberto Speranza, di riferire in Aula «per chiarire il motivo per il quale gli studi sul vaccino sono da mesi chiusi in un cassetto». Lollobrigida: «Speranza chiarisca sul vaccino italiano» «Per quale motivo la sperimentazione sul vaccino italiano contro il Covid, che garantirebbe una copertura contro il virus per 17 anni, è ferma?», è la domanda posta dal capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Nonostante le conferme sull’efficacia del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Fratelli d’Italia torna are il governo suldell’Istituto superiore di sanità, quindi, che, stando ai primi dati, potrebbe garantire una copertura anti Covid di 17e chiede al ministro della Salute, Roberto, di riferire in Aula «per chiarire il motivo per il quale gli studi sulsono da mesi chiusi in un cassetto». Lollobrigida: «chiarisca sul» «Per quale motivo la sperimentazione sulcontro il Covid, che garantirebbe una copertura contro il virus per 17, è?», è la domanda posta dal capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Nonostante le conferme sull’efficacia del ...

Advertising

SecolodItalia1 : FdI incalza Speranza sul vaccino italiano: «Può coprire per 17 anni, perché la ricerca è ferma?»… - icebergfinanza : Un fiume in piena... Sondaggi, Meloni incalza Salvini: nuovo record di preferenze per Fdi, mentre la Lega scende s… - CribeGigi : Sondaggi, #Meloni incalza #Salvini: nuovo record di preferenze per Fdi, mentre la Lega scende sotto al 22%. I fasci… - repubblica : RT @eziomauro: Sondaggi, Meloni incalza Salvini: nuovo record di preferenze per Fdi, mentre la Lega scende sotto al 22% - eziomauro : Sondaggi, Meloni incalza Salvini: nuovo record di preferenze per Fdi, mentre la Lega scende sotto al 22%… -