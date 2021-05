Fattorie sociali in Lombardia | ecco il nuovo regolamento

AostaNews24 : Approvata legge su 'Fattorie sociali', Manfrin: 'Grande soddisfazione' - Aostaoggi : La Valle d'Aosta approva una sua legge sulle fattorie sociali - AnsaValledAosta : Regione: approvata legge su fattorie e agricoltura sociali. Norma definisce le varie tipologie delle attività #ANSA - LegaVda : Approvata all'unanimità la nostra proposta di legge in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale! - ManfrinVda : RT @consigliovda: Mattinata dedicata all'attività legislativa: il #ConsVdA ha approvato tre provvedimenti (sospensione rate mutui, presenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Fattorie sociali

gazzettamatin.com

Per gestire questeverticali ci sarà bisogno di agricoltori specializzati in possesso di ... Assistente sociale per social network: è probabile che in futuro ci saranno assistenti...Grande soddisfazione in casa Lega per l' approvazione della proposta di legge in merito alle "Disposizioni in materia die agricoltura sociale". " Esprimo immensa soddisfazione - commenta il Capogruppo della Lega Vallée d'Aoste Andrea Manfrin - per l'approvazione di una legge che da anni attendeva ...Non ha mai trovato vero sviluppo ma ora sarà promossa e rilanciate nella nostra regione la realtà delle fattorie cosiddette 'didattiche'. Il Consiglio Valle ha infatti approvato oggi all'unanimità una ...Istituito un albo regionale per gli operatori che partecipano ai progetti contro l'emarginazione e l'esclusione sociale ...