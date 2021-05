Famiglia | Draghi | ' oggi vediamo fragilità e danni al pianeta' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Ringrazio il Santo Padre per la sua presenza, che testimonia ancora una volta come le questioni sociali ed economiche abbiano prima di tutto una dimensione umana ed etica. Ringrazio il Forum delle Associazioni Familiari per l'invito. E la Regione Lazio, l'Istat e la Rai per il loro ruolo nell'organizzare questo evento. Questa è epoca di grandi riflessioni collettive. Perso l'ottimismo, spesso sconsiderato, dei primi dieci anni di questo secolo, è iniziato un periodo di riesame di ciò che siamo divenuti. E ci troviamo peggiori di ciò che pensavamo, ma più sinceri nel vedere le nostre, e più pronti ad ascoltare voci che prima erano marginali.il danno che abbiamo fatto al, eil danno che abbiamo fatto a noi stessi". Così il premier Mario ...