Famiglia: Draghi, 'Italia senza figli è Italia che non crede e non progetta' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Un'Italia senza figli è un'Italia che non crede e non progetta. È un'Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al Forum della Natalità con Papa Bergoglio. "Le ragioni per la scarsa natalità sono in parte economiche - ha spiegato il presidente del Consiglio - Esiste infatti una relazione diretta fra il numero delle nascite e la crescita economica. Tuttavia, anche nelle società che crescono più della nostra, la natalità è in calo. Questo indica come il problema sia più profondo ed abbia a che fare con la mancanza di sicurezza e stabilità. Per decidere di avere figli, i giovani ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Un'è un'che none non. È un'destinata lentamente a invecchiare e scomparire". Così il premier Mario, in un passaggio del suo intervento al Forum della Natalità con Papa Bergoglio. "Le ragioni per la scarsa natalità sono in parte economiche - ha spiegato il presidente del Consiglio - Esiste infatti una relazione diretta fra il numero delle nascite e la crescita economica. Tuttavia, anche nelle società che crescono più della nostra, la natalità è in calo. Questo indica come il problema sia più profondo ed abbia a che fare con la mancanza di sicurezza e stabilità. Per decidere di avere, i giovani ...

Advertising

TV7Benevento : Famiglia: Draghi, 'assegno unico da 2022 esteso a tutti'... - SalvoCernuzio : @Pontifex_it apre i lavori, insieme al premier italiano Mario #Draghi, degli Stati Generali della Natalità promossi… - Roma_Famiglia : RT @SGDNAT: “Lo Stato deve continuare ad investire nel miglioramento della condizione femminile e mettere i cittadini nelle condizioni di a… - Roma_Famiglia : RT @SGDNAT: “Un’Italia senza figli è un’Italia che non ha posto per il futuro e lentamente finisce di esistere” Mario Draghi #SGDN #14ma… - Roma_Famiglia : RT @SGDNAT: Il Santo Padre e il Presidente Draghi ricevono in dono delle piccole piante di fico, simbolo dei frutti che verranno raccolti d… -