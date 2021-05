Fabrizio Corona dai domiciliari diventa testimonial di cannabis legale (Di venerdì 14 maggio 2021) Fabrizio Corona ha pubblicato un breve spot con sottofondo la colonna sonora di Narcos, in cui maneggia la marijuana e lancia la nuova linea di canapa. Ad un mese dalla sua scarcerazione Fabrizio Corona torna al lavoro, con una nuova inedita attività. La sua agenzia per la vendita di fotografie di Vip – spesso immortalati in situazioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021)ha pubblicato un breve spot con sottofondo la colonna sonora di Narcos, in cui maneggia la marijuana e lancia la nuova linea di canapa. Ad un mese dalla sua scarcerazionetorna al lavoro, con una nuova inedita attività. La sua agenzia per la vendita di fotografie di Vip – spesso immortalati in situazioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

