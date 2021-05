F1, cancellato il Gp di Turchia “causa restrizioni Covid”. Istanbul perde anche i motori dopo la finale di Champions League (Di venerdì 14 maggio 2021) La Formula 1 ha deciso di cancellare il Gp di Turchia in programma il prossimo 13 giugno. La motivazione ufficiale cita “le restrizioni dettate dall’emergenza Covid“. In 24 ore Istanbul ha perso prima la finale di Champions League, in programma il prossimo 29 maggio allo stadio Do Dragao di Oporto, poi il Gran premio di F1, che in Turchia si è svolto solo 8 volte nella storia ed era tornato nel calendario lo scorso anno dopo quasi un decennio di assenza. “Non vedevamo l’ora di correre in Turchia, ma le restrizioni di viaggio in vigore hanno impedito di essere lì a giugno”, ha dichiarato in un comunicato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1. Il nuovo calendario vedrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) La Formula 1 ha deciso di cancellare il Gp diin programma il prossimo 13 giugno. La motivazione ufficiale cita “ledettate dall’emergenza“. In 24 oreha perso prima ladi, in programma il prossimo 29 maggio allo stadio Do Dragao di Oporto, poi il Gran premio di F1, che insi è svolto solo 8 volte nella storia ed era tornato nel calendario lo scorso annoquasi un decennio di assenza. “Non vedevamo l’ora di correre in, ma ledi viaggio in vigore hanno impedito di essere lì a giugno”, ha dichiarato in un comunicato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1. Il nuovo calendario vedrà ...

