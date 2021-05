Ezio Bosso, un anno dalla morte: la malattia del celebre pianista (Di venerdì 14 maggio 2021) Il maestro Ezio Bosso: “Faccio Musica”, ecco gli scritti e pensieri sparsi del pianista, ad un anno dalla sua scomparsa. Il Maestro Ezio Bosso è ormai un’icona dei nostri tempi. È il volto di un uomo intriso di passioni e forza d’animo; è il movimento, a tratti lieve e a tratti tempestoso, di una bacchetta che guida l’orchestra e che disegna mondi inesplorati. Il 14 maggio del 2020 Ezio Bosso si spegne nella sua casa di Bologna, a soli 48 anni. In vita non aveva mai voluto pubblicare la sua autobiografia. Ora, a un anno dalla sua morte, questa raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone leopardiano – cioè un insieme di scritti sparsi di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il maestro: “Faccio Musica”, ecco gli scritti e pensieri sparsi del, ad unsua scomparsa. Il Maestroè ormai un’icona dei nostri tempi. È il volto di un uomo intriso di passioni e forza d’animo; è il movimento, a tratti lieve e a tratti tempestoso, di una bacchetta che guida l’orchestra e che disegna mondi inesplorati. Il 14 maggio del 2020si spegne nella sua casa di Bologna, a soli 48 anni. In vita non aveva mai voluto pubblicare la sua autobiografia. Ora, a unsua, questa raccolta di testi inediti, che ha come modello di riferimento lo Zibaldone leopardiano – cioè un insieme di scritti sparsi di ...

