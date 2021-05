Ezio Bosso | ha una figlia? chi è?

(Di venerdì 14 maggio 2021)è stato un pianista, direttore d’orchestra e musicista di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. Oggi, venerdì 14 maggio, ricorre il primo anniversario dalla sua morte e ad Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno, dedicherà al grande artista un commosso ricordo. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.: ha unaè stato un personaggio molto amato dal grande pubblico. In molti si chiedono se il pianista abbia o meno una. La risposta è negativa,non ha avuto figli. Leggi anche -> Anna Maria chi è l’ex moglie di? Leggi anche ->...

, malattia, quando è morto, moglie, Anna Maria, fratello Fabio, dove e quando è nato, tomba .è il musicista, compositore e artista che era diventato simbolo della lotta alle ...Un anno senza. Il grande musicista, pianista, direttore d'orchestra compositore, ci lasciò e lasciò un enorme vuoto nel mondo della musica proprio un anno fa, a soli 48 anni. 'Bisogna lasciarsi guidare ...La puntata in onda questo venerdì 14 maggio di Oggi è un altro giorno si aprirà con il ricordo di Ezio Bosso , ad un anno ...Ezio Bosso un anno fa ci lasciava in piena pandemia da Covid, oggi sarà celebrato anche in televisione, cominciando da Rai Uno.