Ex Fifth Harmony svuota il sacco: “Abbiamo subito abusi ed è stato traumatico” (Di venerdì 14 maggio 2021) Ally Brooke è la chiacchierona delle Fifth Harmony e dopo aver confessato che avevano preso in considerazione l’idea di una sostituta dopo l’addio di Camila Cabello, ora è tornata a parlare della girlband direttamente nel suo podcast, The Ally Brooke Show, disponibile su YouTube. In occasione della prima puntata Ally Brooke ha ricordato il suo periodo nelle Fifth Harmony (gruppo creato e nato ad X Factor nel 2012 e sciolto definitivamente nel 2018) come magico ma allo stesso tempo tossico. “Abbiamo preso d’assalto l’industria dell’intrattenimento” – si legge sul portale VeryInutilPeople – “Ripensando a quel periodo, delle volte non mi accorgevo nemmeno di quanto fossimo grandi. Perché credo che se sei parte di un qualcosa del genere, non puoi nemmeno capirlo perché la tua vita si muove alla velocità di ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 maggio 2021) Ally Brooke è la chiacchierona dellee dopo aver confessato che avevano preso in considerazione l’idea di una sostituta dopo l’addio di Camila Cabello, ora è tornata a parlare della girlband direttamente nel suo podcast, The Ally Brooke Show, disponibile su YouTube. In occasione della prima puntata Ally Brooke ha ricordato il suo periodo nelle(gruppo creato e nato ad X Factor nel 2012 e sciolto definitivamente nel 2018) come magico ma allo stesso tempo tossico. “preso d’assalto l’industria dell’intrattenimento” – si legge sul portale VeryInutilPeople – “Ripensando a quel periodo, delle volte non mi accorgevo nemmeno di quanto fossimo grandi. Perché credo che se sei parte di un qualcosa del genere, non puoi nemmeno capirlo perché la tua vita si muove alla velocità di ...

