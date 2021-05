Europei nuoto artistico, Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli ancora bronzo nel duo libero! (Di venerdì 14 maggio 2021) Patrizia Giallombardo ci aveva detto in un’intervista precedente a questi Europei: “Puntiamo ad una, se non a due medaglie“. Promessa mantenuta da parte della selezionatrice azzurra di nuoto artistico negli Europei di nuoto artistico di Budapest: pochi minuti fa è arrivato il secondo bronzo della coppia Nicolò Ogliari-Isotta Sportelli, questa volta nel duo misto libero. La coppia che nemmeno doveva essere a questa competizione ha coreografato una buona routine, riuscendo a strappare comodamente il terzo posto sul podio. A far sorridere è l’ottimo punteggio ottenuto quest’oggi sulle note de Il gatto con gli stivali, un 81.8667 (24.3000, 33.4667, 24.1000), che distanzia parecchio il duo slovacco Josef ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Patrizia Giallombardo ci aveva detto in un’intervista precedente a questi: “Puntiamo ad una, se non a due medaglie“. Promessa mantenuta da parte della selezionatrice azzurra dineglididi Budapest: pochi minuti fa è arrivato il secondodella coppia, questa volta nel duo misto libero. La coppia che nemmeno doveva essere a questa competizione ha coreografato una buona routine, riuscendo a strappare comodamente il terzo posto sul podio. A far sorridere è l’ottimo punteggio ottenuto quest’oggi sulle note de Il gatto con gli stivali, un 81.8667 (24.3000, 33.4667, 24.1000), che distanzia parecchio il duo slovacco Josef ...

Advertising

sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto: trionfo di Paltrinieri, oro nella 10 km. Bis dell'olimpionico azzurro dopo la vittoria nella 5 km… - OA_Sport : Altro bronzo per Nicolò Ogliari e Marta Sportelli nel duo misto libero! - MercRF : RT @Eurosport_IT: BACK-TO-BACK! ??????????? ?? 5km nuoto di fondo (12/05/21) ?? 10km nuoto di fondo (13/05/21) Gregorio Paltrinieri in splendi… -