Europei: lunedì i convocati per amichevole Italia - San Marino (Di venerdì 14 maggio 2021) Prove generali d'Europeo per la Nazionale, che a due settimane dal debutto con la Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma, venerdì 28 maggio (ore 20:45) affronterà San Marino alla ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Prove generali d'Europeo per la Nazionale, che a due settimane dal debutto con la Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma, venerdì 28 maggio (ore 20:45) affronterà Sanalla ...

Advertising

tobiamc : RT @DantiNicola: Bene la decisione di togliere la quarantena obbligatoria per i cittadini europei che entrano in Italia a partire da lunedì… - florianademiche : RT @DantiNicola: Bene la decisione di togliere la quarantena obbligatoria per i cittadini europei che entrano in Italia a partire da lunedì… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DantiNicola: Bene la decisione di togliere la quarantena obbligatoria per i cittadini europei che entrano in Italia a partire da lunedì… - danieledv79 : RT @DantiNicola: Bene la decisione di togliere la quarantena obbligatoria per i cittadini europei che entrano in Italia a partire da lunedì… - mauriziosantin : RT @DantiNicola: Bene la decisione di togliere la quarantena obbligatoria per i cittadini europei che entrano in Italia a partire da lunedì… -