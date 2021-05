Europei di nuoto al via | Barlaam spinge l' Italia verso Tokyo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Da piccolo lo avevano soprannominato Nemo (il celebre cartone animato, un pesciolino nato con una pinna atrofica), un po' la sua storia.. Simoneoggi è ancora legato a quel soprannome? "Si me ...

Da piccolo lo avevano soprannominato Nemo (il celebre cartone animato, un pesciolino nato con una pinna atrofica), un po' la sua storia.. Simone Barlaam oggi è ancora legato a quel soprannome? "Si me ...Nicolò Ogliari e Ilaria Sportelli regalano all'Italia un altro bronzo agliacquatici : sono la nuova coppia del duo misto delsincronizzato, specialità invisa al Palazzo, tanto che la esclude dai Giochi Olimpici , discriminando così i maschi, alla faccia delle ...Nicolò Ogliari e Ilaria Sportelli regalano all'Italia un altro bronzo agli Europei acquatici: sono la nuova coppia del duo misto del nuoto sincronizzato, specialità invisa ...Patrizia Giallombardo ci aveva detto in un'intervista precedente a questi Europei: "Puntiamo ad una, se non a due medaglie". Promessa mantenuta da parte della selezionatrice azzurra di nuoto artistico ...