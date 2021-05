Europa Universalis IV: Leviathan Paradox ha chiesto scusa per lo stato pietoso del DLC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Paradox ha chiesto ufficialmente scusa per lo stato pietoso in cui è stato lanciato Leviathan, l’ultimo DLC di Europa Universalis IV.. Leviathan, l’ultimo DLC di Europa Universalis IV, è stato lanciato in uno stato a dir poco pietoso, tanto che Paradox, per voce del game director Johan Andersson, ha chiesto ufficialmente scusa per l’accaduto, promettendo che sistemerà tutti i problemi. Nel frattempo Leviathan ha battuto un record: è diventato il prodotto venduto su Steam con il voto più basso di sempre (più del 90% di recensioni negative). Andersson si è assunto tutta ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021)haufficialmenteper loin cui èlanciato, l’ultimo DLC diIV.., l’ultimo DLC diIV, èlanciato in unoa dir poco, tanto che, per voce del game director Johan Andersson, haufficialmenteper l’accaduto, promettendo che sistemerà tutti i problemi. Nel frattempoha battuto un record: è diventato il prodotto venduto su Steam con il voto più basso di sempre (più del 90% di recensioni negative). Andersson si è assunto tutta ...

