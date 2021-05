Euro 2020, i pre-convocati dell’Olanda: ci sono 5 “italiani” (Di venerdì 14 maggio 2021) Frank de Boer ha diramato la lista dei pre-convocati in vista di Euro 2020: ci sono 5 “italiani” Frank de Boer, commissario tecnico dell’Olanda, ha reso nota la lista dei pre-convocati in vista di Euro 2020. sono 34 i calciatori presenti, che diventeranno poi 26. Presenti 5 elementi della Serie A: Hateboer, De Ligt, Karsdorp, De Vrij e De Roon. PORTIERI: Bizot (AZ), Cillessen (Valencia), Krul (Norwich), Stekelenburg (Ajax) DIFENSORI: Van Aanholt (Crystal Palace), Aké (Manchester City), Blind (Ajax), Dumfires (PSV), Hateboer (Atalanta), Karsdorp (Roma), De Ligt (Juventus), St. Juste (Mainz), Tete (Fulham), Timber (Ajax), Veltman (Brighton), De Vrij (Inter), Wijndal (AZ) CENTROCAMPISTI: Van de Beek (Manchester United), ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Frank de Boer ha diramato la lista dei pre-in vista di: ci5 “” Frank de Boer, commissario tecnico, ha reso nota la lista dei pre-in vista di34 i calciatori presenti, che diventeranno poi 26. Presenti 5 elementi della Serie A: Hateboer, De Ligt, Karsdorp, De Vrij e De Roon. PORTIERI: Bizot (AZ), Cillessen (Valencia), Krul (Norwich), Stekelenburg (Ajax) DIFENSORI: Van Aanholt (Crystal Palace), Aké (Manchester City), Blind (Ajax), Dumfires (PSV), Hateboer (Atalanta), Karsdorp (Roma), De Ligt (Juventus), St. Juste (Mainz), Tete (Fulham), Timber (Ajax), Veltman (Brighton), De Vrij (Inter), Wijndal (AZ) CENTROCAMPISTI: Van de Beek (Manchester United), ...

