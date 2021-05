Etiopia, il governo revoca l’accredito a un giornalista del New York Times: stava svolgendo reportage sul conflitto nel Tigrè (Di venerdì 14 maggio 2021) La sua attività giornalistica non era più gradita al governo dell’Etiopia. Una settimana fa, Simon Marks, il corrispondente del New York Times da Nairobi, si è visto revocare il suo accredito stampa perché accusato di essere “poco equilibrato” e autore di “fake news“, come fanno sapere dagli Stati Uniti. Il tutto, “giorni dopo aver intervistato vittime di aggressioni sessuali e residenti terrorizzati nella regione in conflitto del Tigrè“, mentre stava realizzando alcuni reportage sulla guerra proprio nel nord del paese. Da oltre sei mesi il Tigrè è teatro di un conflitto tra le forze di Addis Abeba, appoggiate da quelle eritree, e le truppe regionali fedeli all’ex partito di governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) La sua attività giornalistica non era più gradita aldell’. Una settimana fa, Simon Marks, il corrispondente del Newda Nairobi, si è vistore il suo accredito stampa perché accusato di essere “poco equilibrato” e autore di “fake news“, come fanno sapere dagli Stati Uniti. Il tutto, “giorni dopo aver intervistato vittime di aggressioni sessuali e residenti terrorizzati nella regione indel“, mentrerealizzando alcunisulla guerra proprio nel nord del paese. Da oltre sei mesi ilè teatro di untra le forze di Addis Abeba, appoggiate da quelle eritree, e le truppe regionali fedeli all’ex partito di...

