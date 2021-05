Esame avvocati: piattaforma in tilt, rischio mega risarcimento per il ministero (Di venerdì 14 maggio 2021) Ylli Pace Carlo Pikler - Esame da Avvocato 2021, piattaforma del ministero della Giustizia in tilt, visibili i dati dei candidati, reclamo al Garante in vista, per il ministero il rischio di dover corrispondere un mega risarcimento. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 14 maggio 2021) Ylli Pace Carlo Pikler -da Avvocato 2021,deldella Giustizia in, visibili i dati dei candidati, reclamo al Garante in vista, per ilildi dover corrispondere un

Advertising

avv_nic : Esame avvocati, piattaforma in tilt e rischio risarcimenti via @@laquilablog - ArezzoInAzione : Le #Azioni più rilevanti della settimana. ESAME AVVOCATI e DATA BREACH @gabri_molinari e @PastorellaGiu: 'Da un… - ArezzoInAzione : Le #Azioni più rilevanti della settimana. ESAME AVVOCATI, NOSTRA INTERROGAZIONE SU DATA BREACH @Enrico__Costa: 'P… - ArezzoInAzione : Le #Azioni più rilevanti della settimana. ESAME AVVOCATI Numerosi candidati all'esame di Stato per l'abilitazione… - smilypapiking : RT @lastknight: SPECIALE: L'incredibile data breach dell'Esame Avvocati 2020 @GPDP_IT @minGiustizia -