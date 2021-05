Entry list qualificazioni femminili Roland Garros 2021: le italiane presenti (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Entry list e le partecipanti alle qualificazioni femminili del Roland Garros 2021. Ben cinque le azzurre presenti nel tabellone cadetto del secondo Slam dell’anno che si terrà a partire dal 24 fino al 28 maggio in quel di Parigi. Le giocatrici italiane che andranno a caccia di un posto nel main draw saranno Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe. Di seguito l’elenco completo. Ecco l’Entry list delle qualificazioni: 102 Bogdan, Ana (ROU)103 Paolini, Jasmine (ITA) 104 Kalinskaya, Anna (RUS) 105 Bolsova, Aliona (ESP) 106 Kuzmova, Viktoria (SVK) 107 Babos, Timea (HUN) 108 Samsonova, Liudmila (RUS) 110 McNally, Catherine ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) L’e le partecipanti alledel. Ben cinque le azzurrenel tabellone cadetto del secondo Slam dell’anno che si terrà a partire dal 24 fino al 28 maggio in quel di Parigi. Le giocatriciche andranno a caccia di un posto nel main draw saranno Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe. Di seguito l’elenco completo. Ecco l’delle: 102 Bogdan, Ana (ROU)103 Paolini, Jasmine (ITA) 104 Kalinskaya, Anna (RUS) 105 Bolsova, Aliona (ESP) 106 Kuzmova, Viktoria (SVK) 107 Babos, Timea (HUN) 108 Samsonova, Liudmila (RUS) 110 McNally, Catherine ...

