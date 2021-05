Enola Holmes, torna il secondo film con Millie Bobby Brown (Di venerdì 14 maggio 2021) Enola Holmes 2 si farà. L’annuncio ufficiale arriva da Netflix. Il film segna il ritorno di Millie Bobby Brown e Henry Cavill Già all’uscita di Enola Holmes si vociferava la possibilità di un secondo capitolo con protagonista la sorella minore del celeberrimo investigatore Sherlock Holmes. Complice il successo del film e l’apprezzamento che il pubblico mostra nei confronti degli attori, netflix ha ufficialmente annunciato la produzione di Enola Holmes 2. Il film sarà diretto da Harry Bradbeer e vedrà di nuovo protagonisti Millie Bobby Brown e Henry Cavill, nei ruoli già interpretati. The sequel is afoot! The adventure ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 14 maggio 2021)2 si farà. L’annuncio ufficiale arriva da Netflix. Ilsegna il ritorno diBrown e Henry Cavill Già all’uscita disi vociferava la possibilità di uncapitolo con protagonista la sorella minore del celeberrimo investigatore Sherlock. Complice il successo dele l’apprezzamento che il pubblico mostra nei confronti degli attori, netflix ha ufficialmente annunciato la produzione di2. Ilsarà diretto da Harry Bradbeer e vedrà di nuovo protagonistie Henry Cavill, nei ruoli già interpretati. The sequel is afoot! The adventure ...

