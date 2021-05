Ennio Fantastichini morto dopo 15 giorni di agonia: che malattia aveva (Di venerdì 14 maggio 2021) Ennio Fantastichini morte cause, cosa sappiamo? Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, su Raidue, andrà in onda “Lontano lontano”, film del 2019 diretto da Gianni Di Gregorio, che ha visto recitare per l’ultima volta Ennio Fantastichini. Presentato inizialmente con il titolo di lavorazione «Cittadini del mondo», la commedia rappresenta proprio l’estrema interpretazione dell’attore di Gallese, deceduto il 1º dicembre 2018 al termine delle riprese. leggi anche l’articolo —> Chi è Nino Frassica, vita privata e carriera: tutto sull’attore messinese Ennio Fantastichini morte cause, l’attore si è spento dopo 15 giorni di agonia: di che malattia soffriva Nel cast di “Lontano lontano” anche Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021)morte cause, cosa sappiamo? Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, su Raidue, andrà in onda “Lontano lontano”, film del 2019 diretto da Gianni Di Gregorio, che ha visto recitare per l’ultima volta. Presentato inizialmente con il titolo di lavorazione «Cittadini del mondo», la commedia rappresenta proprio l’estrema interpretazione dell’attore di Gallese, deceduto il 1º dicembre 2018 al termine delle riprese. leggi anche l’articolo —> Chi è Nino Frassica, vita privata e carriera: tutto sull’attore messinesemorte cause, l’attore si è spento15di: di chesoffriva Nel cast di “Lontano lontano” anche Giorgio Colangeli, Daphne Scoccia, ...

Advertising

ale_grazioli : RT @sellerioeditore: Alle 21,20 tutti sintonizzati su @RaiTre per guardare 'Lontano lontano', tratto dall'omonimo racconto di Gianni Di Gre… - RoccoCristaldi : @RaiTre Film delicato, che fa sorridere e commuovere, con una bella sceneggiatura e un’ottima fotografia. Un grande… - sellerioeditore : Alle 21,20 tutti sintonizzati su @RaiTre per guardare 'Lontano lontano', tratto dall'omonimo racconto di Gianni Di… - nocchi_rita : RT @JJaneHair: Ennio Fantastichini per la fiction sul Comandante Marcos #chilhavisto - tiazorlo : @ilMorabito @PremiDavid Ultimo film del grande Ennio Fantastichini -