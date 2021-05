Enna, bandiera della pace voluta dagli studenti è “velatamente politica”: preside costretta a rimuoverla dopo le proteste dei genitori (Di venerdì 14 maggio 2021) Una bandiera della pace è stata rimossa dai balconi del Liceo classico Napoleone Colajanni di Enna perché ritenuta “velatamente politica”. Era apparsa all’esterno della struttura il 10 maggio, dopo che gli studenti ne avevano discusso in assemblea e la dirigenza ne aveva autorizzato l’utilizzo. Poche ore dopo, la preside è tornata sui suoi passi in seguito alle rimostranze di alcuni genitori che avrebbero considerato quel simbolo capace di influenzare politicamente i ragazzi. “Riteniamo inopportuno – dicono gli studenti – che una bandiera della pace possa essere contestata. Questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Unaè stata rimossa dai balconi del Liceo classico Napoleone Colajanni diperché ritenuta “”. Era apparsa all’esternostruttura il 10 maggio,che gline avevano discusso in assemblea e la dirigenza ne aveva autorizzato l’utilizzo. Poche ore, laè tornata sui suoi passi in seguito alle rimostranze di alcuniche avrebbero considerato quel simbolo cadi influenzaremente i ragazzi. “Riteniamo inopportuno – dicono gli– che unapossa essere contestata. Questa ...

Advertising

ANPISicilia : ENNA: RIMOZIONE BANDIERA DELLA PACE - SiciliaCri : In occasione della settimana Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i volontari CRI del comitato di Enna… - EnnaCri : In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa,i volontari di Enna hanno consegnato la bandiera che sarà e… - EnnaCri : In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i volontari CRI di Enna hanno consegnato… - SiciliaCri : In occasione della settimana Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i volontari CRI del comitato di Enna… -