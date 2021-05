Emergenza 118, Ficco (Saues): Bene il governatore Emiliano sul passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo grati al governatore della Puglia Michele Emiliano per l’attenzione che ha voluto riservare alle problematiche dell’Emergenza sanitaria ed in particolare per il sostegno che ha ritenuto di voler assicurare alla nostra battaglia per il passaggio dei medici convenzionati di Emergenza territoriale 118 alla dipendenza delle Asl”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza Emergenza sanitaria, Paolo Ficco, a margine di un colloquio telefonico avuto con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Si tratta di problematiche – ha aggiunto Ficco – che investono un regime di convenzione senza tutele ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) “Siamo grati aldella Puglia Micheleper l’attenzione che ha voluto riservare alle problematiche dell’sanitaria ed in particolare per il sostegno che ha ritenuto di voler assicurarenostra battaglia per ildeiditerritoriale 118delle Asl”. Lo afferma il presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenzasanitaria, Paolo, a margine di un colloquio telefonico avuto con il presidente della Regione Puglia Michele. “Si tratta di problematiche – ha aggiunto– che investono un regime di convenzione senza tutele ...

