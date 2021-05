ELMS | 4 Ore Red Bull Ring | Kubica cerca conferme dopo il successo di Barcellona | Ferrari all’attacco in GTE

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tutto è pronto dal Redper la seconda 4h dell’European Le Mans Series, il principale campionato europeo riservato alle GT ed ai prototipi. Le emozioni non sono mancate lo scorso 18 aprile quando, nella modificata pista di, abbiamo assistito alla prima prova stagionale. LMP2, LMP3 e GTE si preparano per scendere in pista in Austria, circuito che nel 2019 e nel 2020 non è stato inserito nei piani della categoria. Per la quattro ore di domenica sono molti i protagonisti pronti a giocarsi il. WRT, formazione belga che ha primeggiato in Spagna,la perfetta prestazione ottenuta il mese scorso. Il polacco Robert, accompagnato dal cinese Yifei Ye e dall’elvetico Louis Deletraz, è pronto a confermarsi al ...