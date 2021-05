Ellen Pompeo si lancia nel mondo del podcast e promette “conversazioni schiette” su temi che contano (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi se non ti propongono un podcast non sei nessuno. La nuova moda che dilaga nell’universo dell’editoria online e dei content creator ha raggiunto anche una star tv da 20 milioni a stagione come Ellen Pompeo, che condurrà la serie – dal titolo per nulla autoreferenziale – Tell Me with Ellen Pompeo. L’attrice che ha passato metà della sua carriera nei panni di Meredith Grey, eroina della sanità americana sopravvissuta ad una quantità inenarrabile di sfighe, si lancia nell’universo delle audioserie con il suo primo podcast: Ellen Pompeo ha collaborato con Cadence13 di Audacy per realizzare lo spettacolo, che la vedrà impegnata in “conversazioni schiette e approfondite con una vasta gamma di ospiti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi se non ti propongono unnon sei nessuno. La nuova moda che dilaga nell’universo dell’editoria online e dei content creator ha raggiunto anche una star tv da 20 milioni a stagione come, che condurrà la serie – dal titolo per nulla autoreferenziale – Tell Me with. L’attrice che ha passato metà della sua carriera nei panni di Meredith Grey, eroina della sanità americana sopravvissuta ad una quantità inenarrabile di sfighe, sinell’universo delle audioserie con il suo primoha collaborato con Cadence13 di Audacy per realizzare lo spettacolo, che la vedrà impegnata in “e approfondite con una vasta gamma di ospiti ...

