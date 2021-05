Elite | Netflix lancia quattro storie brevi prima della quarta stagione

(Di venerdì 14 maggio 2021)Appuntamento extra per gli appassionati di, la celebre serie. In attesa, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 18 giugno, i fan delle avventure degli studenti de Las Encinas, l’istituto scolastico dove si svolge tutta la narrazione, potranno infatti assistere acreate ad hoc per aumentare l’hype in vista del nuovo ciclo di puntate. La particolare iniziativa avrà luogo dal 14 al 17 giugno, ossia il giorno precedente al rilascionumero, che dovrà fare a meno di alcuni personaggi storiciserie, come il “problematico” Polo (Alvaro Rico), la viziata Lu (Danna ...

ricardoshor99 : elite week? netflix nunca te critiquei - GloriaRinallo : Cioè, a giugno su Netflix nell'arco di 8 giorni escono Stowaway con Anna Kendrick e Élite 4 con quei bonazzi di Aro… - artvilou : RT @ItsDebix: Le indagini sulla scomparsa di Denise sono un disastro, neanche nelle peggiori serie crime di Netflix. Elite je spiccia casa… - ItsDebix : Le indagini sulla scomparsa di Denise sono un disastro, neanche nelle peggiori serie crime di Netflix. Elite je spiccia casa #chilhavisto - LasiferAltair : Video appena pubblicato @ Èlite Netflix International

Aron Piper e Miguel Bernardeau fuori da Elite alla fine della quarta stagione e non tornano nella quinta? Ecco perché i fan ne sono convinti ...