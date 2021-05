Elite 4, arrivano le storie brevi prima dei nuovi episodi: tutti i dettagli (Di venerdì 14 maggio 2021) News Una novità che renderà molto felici i fan della serie tv di Netflix: dove e quando vedere le puntate speciali Pubblicato su 14 Maggio 2021 Netflix lancia le storie brevi di Elite 4: cosa sono? L’annuncio sui canali ufficiali della serie tv ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che attendono con ansia l’uscita dei nuovi episodi. La data prevista per la quarta stagione è il 18 giugno, ma prima sarà possibile vedere brevi episodi con i protagonisti del liceo Las Encinas. Un modo per creare il cosiddetto hype, per aumentare l’appetito da parte del pubblico. E poi è un evento a tutti gli effetti. Si andrà incontro infatti alla settimana di Elite, giorni dedicati all’uscita della stagione numero quattro ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) News Una novità che renderà molto felici i fan della serie tv di Netflix: dove e quando vedere le puntate speciali Pubblicato su 14 Maggio 2021 Netflix lancia ledi4: cosa sono? L’annuncio sui canali ufficiali della serie tv ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che attendono con ansia l’uscita dei. La data prevista per la quarta stagione è il 18 giugno, masarà possibile vederecon i protagonisti del liceo Las Encinas. Un modo per creare il cosiddetto hype, per aumentare l’appetito da parte del pubblico. E poi è un evento agli effetti. Si andrà incontro infatti alla settimana di, giorni dedicati all’uscita della stagione numero quattro ...

