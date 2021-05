Elena D’Amario | «La danza non è tutto»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 14 maggio 2021) Se non ci fosse stata la pandemia e fosse dipeso da lei, è molto probabile che Elena D’Amario non si sarebbe mia fermata. Da nove anni e mezzo la sua vita e il suo corpo viaggiano a velocità supersonica azzannando un successo dopo l’altro, alzando l’asticella sempre di più, ponendosi obiettivi sempre più alti. «Nella vita non mi sono mai fermata. Dopo Amici sono partita per l’America, ho iniziato i tour con la compagnia: eccetto una settimana all’anno nella quale tornavo della famiglia, era tutto un po’ così» racconta Elena al telefono dal suo camerino in una pausa delle prove generali della finale di Amici che sarà trasmessa in diretta su Canale 5 sabato 15 maggio e che l’ha vista ancora una volta nel ruolo di professionista di ballo, mentore e guida di ragazzi che, così come lei undici anni fa, sognano di stringere tra le mani un’occasione.