Elena Barolo testimone speciale per Giorgia Palmas alle nozze FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021) E’ stato un matrimonio tra pochi intimi ma pieno d’amore ee Filippo Magnini si stanno godendo questi giorni da marito e moglie! Tra i pochi invitati non poteva mancare, una delle migliori amiche di. Il loro legame nasce dall’avventura televisiva che le ha viste protagoniste, erano la bionda e la mora, le veline di Striscia la notizia.ha sceltonel giorno più importante della sua vita in amore, il giorno del si e laè stata unadavveroper la sua grande amica.bellissimaal matrimonio die ...

L'accessorio perfetto per i selfie, sempre attenta alle nuove tendenze, non poteva sfuggire alla mania phone strap. Anche per lei le pietrine coloratissime sono uno sfizio ...Sono ben coperte dalla mascherina, ma non hanno potuto sfuggire all'occhio indiscreto dei paparazzi che hanno coltoe Martina Colombari con Billy Costacurta durante le loro 'scorribande' ...Il Pari, Polo delle Arti Relazionali e Irregolari di Palazzo Barolo, presenta l’ampia "Rassegna Singolare e Plurale 2021", composta da quattro mostre. Il progetto della Città di Torino e Opera Barolo, ...Hanno coronato il loro amore attraverso una cerimonia nuziale a sorpresa e riservata a pochi intimi e così Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pronunciato il loro ‘sì’. La ...